Türkiye'den finale

Horozlarda kadronun kilit isimlerinden olan Samuel Umtiti ve Paul Pogba’nın Türkiye detayı dikkat çekti. 2013 yılında Türkiye’de düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda Fransa ile şampiyon olan Umtiti ve Pogba, 2018 Dünya Kupası’nda da başrolü oynuyor. Türkiye’deki kupada turnuvanın en değerli iki oyuncusu olarak ödül alan iki yıldız, Rusya’daki kupada şampiyonluğa koşuyor. Ayrıca o dönemki takımda yer alan Thauvin de Rusya’daki kupada bulunuyor.

Hayallerinin peşinde

Fransa ile 2018 Dünya Kupası’nda oldukça başarılı bir performans gösteren Kylian Mbappe, hayallerinin peşinden koşuyor. 19 yaşında Fransa formasıyla en erken gol atan futbolcu rekorunu kıran Mbappe, özel bir an daha yaşadı. Küçüklük idolü Thierry Henry ile Belçika maçı sonrası bir araya gelen genç oyuncu, bu sefer rakip olduğu eski hayranıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mbappe, “Sahada her şeyini veren bir Mbappe’yi finalde göreceksiniz. Kupayı kazanmak için gerekirse kendimizi öldüreceğiz” dedi.

‘Yıldızların üstünde’

Belçika maçında alınan galibiyet sonrası Fransa’da büyük coşku yaşandı. Ülkenin saygın gazetelerinden L’Equipe, ‘Yıldızların üstünde’ başlığıyla yeni güne başlarken, takımlarının aldığı başarıyı manşete taşıdı.

Sabaha kadar kutlama

Fransa’da finale kalma mutluluğu büyük coşkuya neden oldu. Başkent Paris’te sabaha kadar kutlamalar yapıldı. Eyfel Kulesi ve çevresinde sabahın ilk ışıklarına kadar finalin mutluluğu yaşandı. Adeta bir insan seli oluşurken, tarihi görüntüler ortaya çıktı.