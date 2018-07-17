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17.07.2018 - 02:30 |

Türkiye'nin gururu Cüneyt Çakır

2018 Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 3 maçta görev aldı.

Türkiye'nin gururu Cüneyt Çakır
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2018 Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 3 maçta görev aldı. İlk olarak B Grubu’ndaki İran’ın 1-0 kazandığı Fas maçında düdük çalan Çakır ve ekibi, daha sonra D Grubu’nda da Arjantin’in 2-1’lik üstünlüğüyle biten Nijerya karşılaşmasında yer aldı.

Özellikle Arjantin maçında VAR sistemine rağmen inisiyatif alarak doğru kararlar veren Çakır alkış aldı. Son olarak yarı finalde Hırvatistan’ın 2-1 galip geldiği İngiltere maçını yöneten Cüneyt Çakır, başarılı maçlarla dikkat çekti.

2014 Dünya Kupası’nda da 3 maç yöneten ve yarı finalde bulunan Çakır, üst üste 2 Dünya Kupası’nda toplam 6 maç yönetti, bunların 2’si de son 4 maçlarıydı.

Yardımcılarıyla birlikte Rusya’dan dönen Çakır, şunları söyledi:

“İki dünya kupasında da yarı final yöneterek ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bizim için dua eden herkese teşekkür ederim. Biz oradayken, Türk halkının desteğini hep hissettik ve onların duaları bizim için çok önemliydi. Video Hakem Sistemi ilk kez Dünya Kupası’nda uygulandı. Tabi ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra ilk birkaç hafta herkesin anlayış göstermesi lazım. Çünkü yeni bir sistem bu. Ben futbola fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bir adalet duygusu var. Bu gerçekleşecek. Büyük hatalardan bizi koruyacak.”

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