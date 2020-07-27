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27.07.2020 - 13:33 | | İSTANBUL,(DHA)

Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'e kupayı Getir'diler

Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 69 puanla şampiyon olan Medipol Başakşehir, kupasına Getir ile kavuştu.

Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir'e kupayı Getir'diler
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Medipol Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğunu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kutladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalarda, şampiyonluk kupası getirme sponsoru "Getir" oldu. Medipol Başakşehir'e kupası, kullanıcılarına 5 yıldır mutluluk taşıyan Getir ekibi tarafından teslim edildi.

Türkiyenin yeni şampiyonu Başakşehire kupayı Getirdiler

STADA 'Bİ MUTLULUK' GELDİ
İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Bodrum'daki kullanıcılarına bin 500'ün üzerinde ürünü, 7 gün, gece gündüz, dakikalar içinde ulaştıran Getir, bu defa da turuncu-laciverte gönül veren taraftarlara şampiyonluk kupası ile 'bi mutluluk' getirdi.

Şampiyonluğa adını yazdıran Medipol Başakşehir'in kupa töreni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, taraftarların da katılımıyla gerçekleştirildi. Hande Yener, Serdar Ortaç, Fettah Can ve Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı törende oyuncular, yöneticiler ve taraftarlar keyifli anlar yaşadı.

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