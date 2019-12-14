Türkiye’yi ayakta tuttu

CELAL UMUT EREN

Avrupa Ligi’nde Medipol Başakşehir mutluluğu yaşanıyor. UEFA sıralamasında sıkıntılı bir sezon geçiren Türkiye, Medipol Başakşehir’in Borussia Mönchengladbach deplasmanındaki galibiyetiyle sevindi.

Son dakika golüyle Avrupa Ligi’nde son 32 turuna kalmayı başaran turuncu-lacivertliler ülke puanı için de önemli bir hamle yaptı.

Şu anda sıralamada 11. basamakta bulunan Türkiye son derece kritik bir süreçte. Başakşehir’in 2-1’lik galibiyetiyle 2019-20 güncel puanımız 4.200’e çıktı ve yola tek takımla devam ediyoruz. Toplam puanımız da 32.800’e geldi.

12. sırada bize çok yakın olan Avusturya da 2 takımı; LASK Linz ve Salzburg’la ilerliyor, puanları; 32. 125. Ancak bizim açımızdan en önemli konu ilk 10’a girebilmek. İlk 10 ülke arasında olmak demek; lig şampiyonumuzun direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılması demek.

Şu anda 10. sırada olan Ukrayna da bu sezon 4.600 puan topladı ve totalde 33.500 puana sahip. Ayrıca Ukrayna da sadece Shakhtar Donetsk’le yola devam ediyor.

Önemli detay

Ancak 11. sırayı korumanın da bir avantajı var. Zira şu anda Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda Avrupa’nın 5 büyük liginin takımları kaldı. Yani bu sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Devler Ligi’ni garantilerse, 2021-22 sezonu için oluşacak kontenjanı 11. sıradaki ülkenin şampiyonu dolduracak ve 2020-21 ligi şampiyonumuz direkt Devler Ligi’ne gidecek.

O nedenle bu sezonu 11. sırada tamamlamak ve Başakşehir’in başarılarına devam etmesi büyük önem taşıyor.