Türkiye’yi kurtardı! Başakşehir...

CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir, Türk futbolunun gururu olmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka’nın Kopenhag takımını evinde 1-0 yenen temsilcimiz, önemli bir başarıya imza attı.

Okan Buruk liderliğinde bu sezon tarihi bir dönemden geçen turuncu-lacivertliler, ülke puanına büyük katkı sağladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayarak Avrupa Ligi’nde devam eden İstanbul ekibi, 11.00 puan toplayarak dikkat çekti.

Türkiye’nin en fazla puan toplayan takımı olan Medipol Başakşehir, çeyrek final yolunda ilerliyor. UEFA sıralamasında Türkiye’nin en yakın takipçisi Avusturya’nın tek takımı Linz’in Manchester United’a 5-0 yenilmesiyle gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi tehlikesi rafa kalktı. Okan Buruk ve öğrencileri, ülke futbolunun Şampiyonlar Ligi tehlikesini ortadan kaldırdı. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 10 maçta 5 galibiyet alan Başakşehir, özellikle son 7 maçta 5 kez kazandı. Buruk ve takımı; Sporting, Kopenhag, Monchengladbach ve Wolfsberger gibi rakipleri devirdi.

Okan Buruk tarih yazdı

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, takımıyla ilk sezonunda adeta tarihi başarılara imza atıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde hedefe emin adımlarla ilerleyen turuncu-lacivertlilerde; Okan Buruk faktörü göze çarpıyor.

Avrupa’da Abdullah Avcı ile son 3 senede Başakşehir’in topladığı puanı 2’ye katlayan Buruk, ligde de 25 haftada 52 puanla liderliği Trabzonspor’la paylaşarak başarılı bir pozisyonda duruyor. Kariyerinde teknik adam olarak ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden genç çalıştırıcı, Türk futboluna şimdiden damgasını vurdu.

Kral Visca

Başakşehir’in sembolleşen yıldızı Edin Visca, Avrupa Ligi’nde bu sezon fark yaratıyor. Kopenhag’a penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren tecrübeli futbolcu, turnuvanın gol kralı olarak dikkat çekiyor.

Visca, Avrupa Ligi’nde 9 maçta 6 gol atarak krallık yarışında iddiasını gösterdi. UEFA’nın resmi internet sitesinde de başlığa Visca çıkılarak bir tanıtım yapıldı.

Dev müjde

Avrupa Ligi’nde son 16 turunda Medipol Başakşehir’in Kopenhag’ı 1-0 yenmesi, sıralamadaki rakibimiz Avusturya’nın tek takımı LASK Linz’in de Manchester United’a 5-0 yenilmesiyle beklediğimiz tablo ortaya çıktı.

UEFA’da 11. sırada olan Türkiye, puanını 33.600 yaparken, hemen 12. sıradaki Avusturya da 32.925 puanda kaldı, Şampiyonlar Ligi fırsatı yakalandı. Avusturya’da Linz’in elenmesi ve takımsız kalmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Edin Visca Kimdir?