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20.04.2014 - 16:17 | | RİZE (AA)

Tütüneker: 3 golle güzel bir galibiyet

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İyi mücadele ederek 3 golle güzel bir galibiyet aldık" dedi.

Tütüneker: 3 golle güzel bir galibiyet
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Torku Konyaspor'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, iyi mücadele ederek 3 golle güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, altlardan kurtulmanın kolay iş olmadığını belirterek, "Mücadele yönü iyi ama oyun olarak eksikliklerimiz oluyor. Bunun bilinciyle çalışıyoruz. Hiçbir zaman mücadeleyi oyun içerisinde bırakmıyoruz. Seyirci de bugün iyi destek verdi. Alt sıralardan birlik beraberlikle kurtulacağız. Herkes iyi niyetle çalışıyor" dedi.

Torku Konyaspor maçında da zaman zaman iyi oynadıklarını ifade eden Tütüneker, "İyi oynamadığımız dönemler de oldu ama mücadeleyi hiç bırakmadık. İyi mücadele ederek 3 golle güzel bir galibiyet aldık. Maçı çok istedik. Kazanmak için çok iyi işler yaptık" diye konuştu.

Lualua'nın 2 asist, 1 golle takıma katkı sağladığını vurgulayan Tütüneker, "Söylenebilecek bir şey yok. Daha hazır bile değil. Maça sonradan alıyoruz. Bu nedenle zor da oluyor. Engin gibi değerli bir oyuncumuz var. Sakatlıklar nedeniyle bu isimleri riske edemiyoruz. Lualua, Engin çok değerli oyuncular" ifadelerini kullandı.

Öte yandan maçta 1 gol, 2 asist ile oynayan Lomana Lualua'nın maçtan sonra babaannesinin ölüm haberini aldığı ve bu nedenle çok üzgün olduğunu söyleyen Tütüneker, oyuncuya başsağlığı diledi.

Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Deniz Kadah da haklı bir galibiyet aldıklarını kaydederek, rahatladıklarını söyledi.

Godfrey Oboabona ise Lualua'nın oyuna girmesi ile mücadelenin seyrinin değiştiğini, oyun üstünlüğünü ele alarak haklı bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti.

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