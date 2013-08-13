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13.08.2013 - 21:41 |

Tütüneker: 'F.Bahçe'ye karşı...'

Torku Konyaspor teknik direktörü Uğur Tütüneker, ilk hafta karşılaşacakları rakipleriyle ilgili değerlendirmeden bulundu.

Tütüneker: 'F.Bahçe'ye karşı...'
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idmanda futbolcular, koşudan sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Ömer Ali ve İtandje'den yoksun kadroyla çalışmalarını sürdüren Torku Konyasporlu futbolcular, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tütüneker, Fenerbahçe maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin güçlü bir rakip olduğunu ifade eden Tütüneker, "Büyük takımlar kendi evinde ve deplasmanda hep galip gelmek ister. Sezon başı, takımların fiziken oturmadığı, tam hazır olmadığı bir ortam, bizim için avantaj olabilir. Ben hiçbir zaman hiçbir maçta ümitsiz olmadım. Fenerbahçe'ye karşı kendi düşündüklerimizi yapabilirsek, güzel şeyler olur diye düşünüyorum" dedi.

Semih Şentürk ve Johan Elmander'in Konyaspor'a transferiyle ilgili soruyu ise Tütüneker, "Bizim yıldızımız takım olsun. Ben her zaman öyle diyorum. Mücadele etmemiz lazım. Diğer kulübler ne yıldızlar, ne isimler aldı. Ama takımlar düştü. Biz takım olarak iyi olmalıyız" diye cevapladı.

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