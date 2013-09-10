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10.09.2013 - 12:22 | | KONYA (AA)

Tütüneker gelecekten umutlu

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Mücadeleye baktığınız zaman, iyi oynuyoruz. Yeni gelenlerle beraber Süper Lig'e adapte olursak 'iyi günler bizi bekliyor' diyebiliriz" dedi.

Tütüneker gelecekten umutlu
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Mücadeleye baktığınız zaman, iyi oynuyoruz. Yeni gelenlerle beraber Süper Lig'e adapte olursak 'iyi günler bizi bekliyor' diyebiliriz" dedi.

Tütüneker, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer döneminin kendilerince iyi değerlendirildiğini söyledi. İhtiyaç duydukları mevkilere transferler yaptıklarını vurgulayan Tütüneker, şunları kaydetti: "Transfer dönemi bizim açımızdan iyi geçti, iyi transferler yaptık. Eksik noktalarımızı tamamladık. Mehmet Güven ve Ergün Teber geldi. Mücadeleye baktığınız zaman, iyi oynuyoruz. Yeni gelenlerle beraber Süper Lig'e adapte olursak 'iyi günler bizi bekliyor' diyebiliriz. Mücadelemizi çok beğeniyorum. Ama zaman zaman oyuna ortak olamıyoruz. Biraz daha oyuna ortak olabilirsek, top yüzdesi bizim açımızdan avantajlı olursa, daha iyi maçlar olacaktır. Gol şanssızlığını kırabilir, gol pozisyonlarını daha çok değerlendirebilirsek güzel günler bizi bekliyor."

Yeni transferler

Tütüneker, transfer döneminin sona erdiğini anımsatarak, kadrolarında 9 yabancı oyuncu bulunduğunu dile getirdi. Yerli oyuncu konusunda sıkıntı yaşadıkları için yabancı oyunculara yöneldiklerini aktaran Tütüneker, "Yeni gelen oyuncular var. Takıma uyum sağlayacak olanlar var. Tüm bunlar için birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Bu ligde kalmak ve iyi futbolla gündeme gelmek istiyoruz" diye konuştu.

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