Tütüneker: Hala inanamıyorum

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Fenerbahçe galibiyetinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

Tütüneker, “İlk yarıda Fenerbahçe karşısında topu tutmak, topa hakim olmak lazımdı. Ama Fenerbahçe’den çok korkmuşlardı. Fakat çocukları kutlamak lazım. İkinci devreyle birlikte söylediklerimizi yerine getirdiler” diye konuştu. Devre arasını anlatan Uğur hoca, şöyle devam etti:

“Biz bu değiliz. 3, 4, 5 olsun ama top oynayın dedim. İkinci yarıda futbol şansı yanımızdaydı. Her zaman bu skorlar olmuyor. Ben de inanamıyorum. Şu anda dalgın haldeyiz.”