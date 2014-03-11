Tütüneker: İlk final maçı Beşiktaş

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor Tesisleri’nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetimindeki antrenman yağmur altında düz koşu ile başladı. Antrenman teknik ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenmana sakatlıkları süren Görkem, Eren ve Libanabdi katılmazken, Kıvanç ise düz koşu yaptı.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Sezer antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında 3 puan almayı hedeflediklerini belirterek, "İstediğimiz ve arzuladığımız 3 puanı oynadığımız iyi bir oyunla aldık. Zorlu bir deplasmandı. İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Bu gerçekleştirildi. Bu galibiyetin önem kazanması için bu hafta Beşiktaş’ı da yenmemiz gerekiyor. Başladığımız çalışmalarımızı bir hafta sürdürüp kendi sahamız ve seyircimiz önünde Beşiktaş’ı yenmek istiyoruz. Taraftarlarımızın da bizlerle birlikte aynı duyguyu hissetmelerini istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Uğur Tütüneker, kalan 10 haftanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Son 10 maçımız kaldı. İlk final maçı Beşiktaş. Buradan puan ve puanlarla çıkmak istiyoruz. 3 puan olursa müthiş olur. Puan olursa veya başka bir sonuç olursa kafayı düşürmemek gerek. Çünkü geride 9 maç daha kalıyor. Ligde her şey günlük ve haftalık değişiyor. Onun içi son maça kadar mücadelemizi vereceğiz. Şu an moralimiz iyi. Taraftarımız da bizi destekliyor. Beşiktaş maçında da bizi iyi bir şekilde desteklerseler ve 3 puan ile çıkarsak büyük iş yapmış oluruz" şeklinde konuştu.