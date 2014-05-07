Tütüneker: "İşimizi yapacağız"

Ligden düşmeme mücadelesi veren yeşil-mavili ekipte teknik direktör Uğur Tütüneker, Kasımpaşa maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Kasımpaşa ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden Tütüneker, "Ligi kendi gücümüzle bitireceğiz. Kasımpaşa'nın da iddiası var. Maça tam konsantrasyonla çıkacağız. Diğer deplasmanlardaki gibi zor olacak. Son zamanlarda güzel işler yapıyoruz. Kasımpaşa deplasmanına İstanbul'daki taraftarlarımız da gelecektir. Bu maç her skora açık. Rakibimiz kaliteli ve üst düzey bir takım. Oyuna ağırlıklarını koyunca neler yapacaklarını biliyoruz. Bu ciddiyetle İstanbul'a gideceğiz" dedi.

Sadece kendi maçlarını düşündüklerini anlatan Tütüneker, "Kulaklarımız diğer maçlara kapalı olacak. Kasımpaşa maçında kimse yanına telefon almayacak. Elazığspor-Beşiktaş maçını duymak istemiyoruz. Devre arasında da hiçbir sonuç bizi ilgilendirmiyor. Kasımpaşa maçında işimizi yapacağız. Kaybedersek yorum yaparız. İşi son maça bırakırsak çıkıp sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Tütüneker, çok zor maçlar oynayıp bulundukları yere geldiklerini kaydederek, "İkili averajla Torku Konyaspor'un da üzerindeyiz. Ligde bitime iki maç kaldı. Düşme hattının 4 puan üzerindeyiz. Her şeye rağmen temkinli konuşmak zorundayız. 'Ligde kalacağız, asacağız, keseceğiz' böyle bir şey yok. Pazartesinden itibaren herkesin, iki maça hazır olmasını söyledik. Futbol bu, işler son maça kalabilir. İki hafta boyunca konsantrasyonu elden bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ligde kritik eşikte Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor gibi takımların da olduğunu dile getiren Tütüneker, "Hiçbir maç bitmeden kazanılmaz. Son maça kadar kimse bırakmaz. İki galibiyet 2 trilyon lira, kimse bunu sokağa atmaz. En önemlisi insanların gururu, haysiyeti var. Kimse kaybetmeye çıkmaz. Her maç prestij, her maç zor. Herkes herkesi yenebilir. Kasımpaşa ve Elazığspor ile yapacağımız son 2 maç da çok çekişmeli geçecek" şeklinde konuştu.