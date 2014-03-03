Tütüneker: Keşke 1 ay önce gelseydim

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan ve ligde düşme hattında yer alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, takım oyununda eksiklikleri olduğunu belirterek, "Ligin bitimine 12 hafta kala geldim. Eksikler benim hatam değil" dedi.

Galatasaray karşısında 3 puanı hedeflediklerini, ancak 1 puan aldıklarını ifade eden Tütüneker, alınan puanın önemli olduğunu söyledi. Tütüneker, "Galatasaray maçı bizim için çok zordu. Rakibimizin özellikle Şampiyonlar Ligi maçındaki formunu göz önünde bulundurduğumuzda bu maçtan puan almak güzel oldu. Takım olarak eksiklerimiz var. Bunun için de bir şablonu oturtmam lazım. Bu da kısa sürede çözülecek işler değil. Bir takımın oturması haftalar ve aylar sürüyor."

"EKSİKLER BENİM HATAM DEĞİL"

Galatasaray önünde iyi mücadele ettiklerini, ancak eksikleri olduğuna dikkat çeken Tütüneker, "Oyuncularımın gayretleri çok iyi. Eksiklerimizi çok çalışarak gidereceğiz. Eksikler de kısa sürede giderilecek gibi değil. Ben Rizespor'a ligin bitimine 12 hafta kala geldim. Eksikler benim hatam değil. Ama futbolda maalesef hatalar oluyor. Ben oyuncularıma şunu söyledim, keşke bir ay önce gelip takımı daha iyi çalıştırabilseydim. O zaman rakiplerimizin yaptığını biz de yapabilirdik. Kısa zamanda sıkıntıları çözüp, eksikleri gidermek kolay değil. Bunu Galatasaray maçında çok daha iyi gördük. Hücuma çıkarken ya da defans yaparken kimin ne yaptığı önemli. Kendi kalitemize baktığımız zaman bunu biz de yapabiliriz. Bunun için de çok çalışıp eksikleri gidereceğiz" diye konuştu.