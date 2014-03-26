Tütüneker: "Kolay maç yok"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bundan böyle her maçın zor geçeceğini belirten Tütüneker, “Son sekiz maçın en az dördünü kazanmalıyız. Lig artık daha zorlaştı. Kayseri takımı bile iki maç kazanarak kümeden kurtarma şansını yakaladı. Biz Eskişehir maçını kazanmalıydık olmadı. Zor maçlara çıktık bu maçlardan iyi puanlar çıkarttık. Bundan böyle kendi rakiplerimizle oynayacağız. Herkesin bir iddiası var. Herkesin iddialı olduğu konumda mücadele oluyor. Biz kim olursa olsun üç puan için çıkıp bunun mücadelesini yapacağız” dedi.



"LUALUA VE ENGİN'DEN FAYDALANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Sakatlıkların canlarını sıktığını söyleyen Tütüneker, “En kısa zamanda Lualua ve Engin’den kısa da olsa faydalanmaya çalışacağız. Liban Abdi henüz çalışmalara başlayamadı. Ahmet Görkem bu hafta kadromuza alacağız. Diğer oyuncuların sakatlıkları tam geçmedi. Sağlık ekibimiz elinden geleni yapıyor. Hurşut ve Mutumba fizik olarak henüz hazır değiller. Onları da ilerleyen haftalarda kullanmak istiyoruz. Bu oyuncular kendilerini göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.



“DEPLASMANDA YENİLMİYORUZ”

Akhisar Belediyespor'un kendi sahasında başarılı bir takım olduğunu vurgulayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Bu avantajı kullanmak isteyecektir. Biz son maçlarda deplasmanda yenilmiyoruz. Fırsatları değerlendirebilirsek üç puan alırız. İstatistiklerde kaleye gitme sayılarımız yüksek. Mücadele edip puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Üç puan bizi farklı yerlere getirebilir. İki maç aldığımızda farklı yerlere geliriz. 38 ile 40 puan arası bu ligde kalmaya yetebilir. Biz de bunun için gayret ediyoruz. Akhisar takımını yenebiliriz. Planlarımızı o yönde yapıyoruz. Sıkıntılarımız sadece sakatlıklar, onun haricinde hiç bir sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Çaykur Rizespor taraftarını da değinen Tütüneker, “Eskiden Rize’ye geldiğimde çok coşkulu bir taraftar ile karşılaşırdım. Ama şuan istediğimiz desteği arkamızda göremiyoruz. Bizim onlara ihtiyacımız var. Bizi desteklesinler, bize güvensinler. Bu takımı layık olduğu yerlere getireceğiz” ifadelerini kullandı.