Tütüneker: Ligde kalmayı garantileyeceğiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Sivasspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantilemek için çalışıyoruz" dedi.

Tütüneker, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda aldıkları puanlarla ligde kalma yarışında avantajlı konuma geldiklerini belirtti.

Sivasspor'un son haftalarda ligin en iyi oynayan takımlarından olduğunu ifade eden Tütüneker, "İşimiz hiç kolay değil. Sivasspor maçını kazanarak ligde kalmayı garantilemek için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 40 puanın yeterli olacağını söylemiştik. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Bunu Sivasspor ile başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımında sakat oyuncular bulunduğunu vurgulayan Tütüneker, şöyle devam etti: "Sakatlıktan dolayı yeni dönen oyuncular da tam olarak hazır değiller. Ligde kalmayı garantiledikten sonra sakatlıkları ve şanssızlıkları nedeniyle forma giyemeyen arkadaşlara elbette görev vereceğiz. İyi giden bir takım var. Rekabet sezon başının işi. Kalan üç maçta değerlendirmeler yapacağız. Uzun süreli sakatlıktan çıkan oyuncuların direkt gelip kadroya girmesi, sağlık açısından sakıncalı. Sakatlıktan yeni çıkan Engin tekrar bir şanssızlık yaşadı ve sezon sonuna kadar belki de forma şansı olmayacak."

Gelecek sezon için yabancı futbolcu sayısının tartışma konusu olduğunu kaydeden Tütüneker, "İyi yabancı alınması taraftarıyım. Şartlar olsun, milli seviyesi yüksek olsun. Portekiz'den bir adam geldi mi 20 milli maçı olsun. Önümüze geleni almamamız lazım. İngiltere'deki gibi bazı ülkelerde kriterler var. Bizim de bazı kriterleri ortaya koymamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Çaykur Rizespor'da olmaktan memnunum"

Çaykur Rizespor'da iyi bir dönem geçirdiğini belirten Tütüneker, şunları kaydetti: "İyi çalışma ortamı oldu. Gelecek sezon için kimse ile görüşmüyoruz. Gelen teklifler de yok. Burada mutluyum. Lig sonunda önce başkanımızla görüşüp buna göre konuşacağız. Para konusu var. Bazı şeyler ortaya çıkabilir. Futbolda erken konuşulmaz. Biz buradayız. Çaykur Rizespor'dan, başkandan, takımdan memnunuz. İnşallah lig sonunda daha sağlıklı değerlendireceğiz. Çalışmalarımızda aksama yok. Çaykur Rizespor'da görev yapacakmış gibi arayışlarımızı sürdürüyoruz. Almanya'da, farklı ülkelerde oyuncu arayışlarımız var."