Tütüneker, oyunda istikrar istiyor

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Fenerbahçe karşısında çok dengesiz iki yarı oynadıklarını belirterek, "Sivasspor karşısında daha istekli, oyun mantalitemize daha yakın bir Konyaspor bekliyorum. Düşüncem, Sivas'tan iyi bir sonuçla dönmek" dedi.

Tütüneker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe gibi büyük bir takım karşısında galip gelmenin güzel olduğunu ancak bunun kendilerini rehavete sokmadığını belirtti.

Sarı-lacivertliler karşısında ikinci yarıda daha arzulu, düşündüklerini yapan bir takımın olduğunu ifade eden Tütüneker, güzel oyunu 3 golle süslediklerini ancak şans faktörünü de unutmadıklarını dile getirdi.

"Sivasspor'u da çok istekli gördüm"

Ligin ilk haftasında maçların çok durgun geçtiğini vurgulayan Uğur Tütüneker, şunları kaydetti:

"Galatsaray'ın maçı da tempolu değildi ama bazı takımlar çok istekli. Rakibimiz Sivasspor'u da çok istekli gördüm, yenilmesine rağmen. İlerleyen haftalarda her takımın birkaç vites daha yükselteceğini düşünüyorum. Hem fizik, hem de oyun mantalitesi anlamında. Fenerbahçe karşısında çok dengesiz iki yarı oynadık. Sivasspor karşısında daha istekli, oyun mantalitemize daha yakın bir Konyaspor bekliyorum. Düşüncem, Sivas'tan iyi bir sonuçla dönmek."

Tütüneker, ligde alınan her puanın önemli olduğunu belirterek, geçen yıl gibi şampiyonluğa giden bir Konyaspor'un olmadığını, yenildikleri maçların da olacağını, bunların kimseyi hayal kırıklığına uğratmaması gerektiğini aktardı.

"Oyun standardı yakalamamız lazım"

Takımın biraz daha zamana ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Tütüneker, sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemlerin oturması 2-3 ayda olmuyor. Bizim de zamana ihtiyacımız. var. Fenerbahçe karşısında ilk yarı nasıl kötü oynadıysak ikinci yarı da iyi oyandık. Ligde her maç Fenerbahçe maçı gibi olmaz. Oyun standardı yakalamalıyız. Bir yarı çok kötü, bir yarı çok iyi... Bunu her zaman yapamayız ama Fenerbahçe'ye karşı yaptığımız için mutluyuz."

"Karaktersiz futbol" sözüm yanlış anlaşıldı"

Fenerbahçe maçının ardından sarf ettiği "İlk yarıda sahada karaktersiz bir futbol vardı" sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini anlatan Tütüneker, tüm futbolcuların on numara karaktere sahip olduklarını aktardı.

"Karaktersiz futbol" sözüyle futbol karakterinden bahsettiğini belirten Tütüneker, "Fenerbahçe karşısında ilk yarı korkarak oynadık. Korkmayacaklar. Oynamaktan korkmamamız lazım. Bunu kastettim. Çocukların hepsi pırlanta. Beni bilen biliyor. Ben sadece futbol karakterinden, kötü, isteksiz oyundan bahsettim. Sözlerimi tırnaklayanlar olayı farklı yerlere çekmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Thomas Buffel'de küçük sıkıntılar var"

Yeşil-beyazlılarda transferin devam ettiğini vurgulayan Tütüneker, 2-3 futbolcu daha alıp transferi noktalayacaklarını belirtti.

Mutlaka bir yabancı oyuncu transfer edeceklerini bildiren Tütüneker, "Basına da yansıdı. Thomas Buffel ile ciddi şekilde ilgileniyoruz. O da hazır ama oynadığı kulübün başkanında küçük bir sıkıntı var. Birkaç gün içinde bunu çözeceğiz. 1-2 yerli oyuncu aldıktan sonra transferi bitireceğiz" diye konuştu.