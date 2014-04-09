Tütüneker: "Son haftaya kadar..."

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, Kayseri deplasmanından iyi bir skorla dönmeleri halinde her şeyin çok daha güzel olacağını belirterek, "Son haftaya kadar bu yarış devam edecek" dedi.

Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Tütüneker, Kardemir Karabükspor maçında fırsat teptiklerini kaydederek, kalan 6 haftaya konsantre olduklarını söyledi. Deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Tütüneker, şöyle konuştu: "Kayseri'deki maç iki takım içinde çok önemli. Bu maçtan puan yada puanlar getirmemiz lazım. Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. İçerde üzerimizde bir baskı var. Kayseri'nin ligde bir çıkışı gözlendi. Önemli olan bizim takımın bir an evvel puan serisi yakalamasıdır. Kayseri maçında iyi sonuç almayı umuyoruz. İyi motivasyonla bu maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Ligde 6 maç kaldığını ve rahatlamaları açısından Kayseri'den mutlaka puanla dönmeleri gerektiğini vurgulayan Tütüneker, "Sezon sonuna kadar bu yarış sürecek. Takım olarak elimizden geleni yapacağız. Kayseri bizi yense bile şansımız var. Ligde 39 yada 40 puan bize yetecek. Arka arkaya iki maç alabiliriz. Kayseri'den iyi bir skorla gelirsek her şey daha güzel olur. Şansımızı sonuna kadar değerlendireceğiz. Son haftaya kadar bu yarış devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULAR KENDİLERİNİ BASKI ALTINDA HİSSEDİYOR"

Kardemir Karabükspor maçında yaşanan olaylara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Tütüneker, bu dönemde takımın tam anlamıyla seyirci desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben bu takımın başında kalayım yada kalmayayım önemli değil. Dünyanın en büyük hocası da gelse kalan 6 maç oynanacak. Dürüstçe söylüyorum. Bazı işler hep iyi gittiği zaman mı taraftar takımın arkasında olur? Takım kötü gittiği zamanda taraftar desteği olmalı. Bu çocuklar sahalarında baskı altına oynuyor. Kendi sahamızda rahat oynayamıyoruz. Yalan mı söyleyeyim? Bu gerçek böyle. Bu takım düşebilir de ligde kalabilir de. Bunlar doğaldır. Takımın içeride desteğe ihtiyacı var. Bunlar hep gizleniyor ve halı altı yapılıyor. Kalan 6 haftada bu takımla gideceğiz. Başka takımımız var mı? Futbolcu kendini baskı altında hissediyor. Bu olayları Fatih Terim'de, Morinho'da yaşadı. Ben küs değilim. Buraya hizmet etmeye geldim. 'En iyi benim' demiyorum. Bana bir teklif geldi, kabul ettim ve hizmete geldim. Şu dönemde takıma az daha sahip çıkılırsa iyi olacak"

