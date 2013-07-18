Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Tütüneker'den F.Bahçe açıklaması
18.07.2013 - 10:55 | | KONYA (AA)

Tütüneker'den F.Bahçe açıklaması

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Spor kamuoyu tarafından ligin en zayıf halkalarından biri olarak görülüyoruz ancak bu görüntüyü mücadelemizle yok etmeye çalışacağız" dedi.

Tütüneker'den F.Bahçe açıklaması
ABONE OL

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, spor kamuoyu tarafından ligin en zayıf halkalarından biri olarak görüldüklerini ancak bu görüntüyü mücadeleleriyle yok etmeye çalışacaklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bolu'da devam eden kampta 2013-2014 sezonu fikstürünü değerlendiren Tütüneker, fikstür avantajı veya dezavantajı diye bir şeye inanmadığını belirtti.

Rakip kim olursa olsun tüm maçlara rakipten daha fazla konsantre olarak çıkmaları gerektiğini ifade eden Uğur Tütüneker, "Spor kamuoyu tarafından ligin en zayıf halkalarından biri olarak görülüyoruz ancak bu görüntüyü mücadelemizle yok etmeye çalışacağız. Lige iyi başlamak istiyoruz. İlk maçın Fenerbahçe ile olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektiriyor" diye konuştu. Yabancı oyuncuların takıma uyum sağlamaya başladığına dikkati çeken Tütüneker, şunları kaydetti: "Bu görüntü bizi memnun ediyor. Hem kaliteli hem de kişilik olarak iyi insanlar. İnşallah sezon sonunda başarıyı yakalarız diye düşünüyorum. Bu sezon takım olarak hedefimiz tabii ki kümede kalmak. Ligde altıncı, yedinci takım da 15. takım da küme düşmüyor. Tek fark, sıralamada ne kadar iyi durumda olursanız o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Hedefimiz ligi en güzel yerde tamamlamak."

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
  2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
  3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
  4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
  5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
    Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

Altınordu'ya 1 puan yeter

Altınordu'ya 1 puan yeter

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

Sıradaki Haber