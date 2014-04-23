Tütüneker'den Fenerbahçe'ye gözdağı!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, deplasmanda karşılaşacakları zorlu Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyardı. Tütüneker, ligde konumlarının iyi olduğunu ancak takım olarak rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligde Fenerbahçe ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, şunları söyledi:



"Rehavete girmememiz gerekiyor. Ligde oynamamız gereken dört maçımız daha var. Bizim hedefimiz 4 puan almak. Bu puanı alırsak ligdeki puanımızı 40'a yükseltiriz ve rahatlarız. Şu an ligde rahat konumdayız ama bu rahatlığın rehavete dönüşmemesi gerekiyor. Fenerbahçe'den puan veya puanlar almak istiyoruz. Biz oraya her maça nasıl çıktıysak o zihniyetle çıkacağız."



Bu hafta alt sıralarda bulunan takımların aldığı sonuçların en çok kendi takımına yaradığına dikkat çeken Tütüneker, "Biz galip geldik onların çoğu mağlup oldu. Bu bizi biraz rahatlattı. Bizim Fenerbahçe'den puan almamız onların ihtiyacı olan puandan daha önemli. Fenerbahçe yüzde yüz bizi yenmek için sahaya çıkacak. Kendi seyircisi önünde galip gelmek isteyecekler. Bizde buna hazırlıklı olmalıyız. İnşallah nasıl Galatasaray ve Beşiktaş’tan puanlar aldıysak oradan da puan çıkaracağız." dedi.