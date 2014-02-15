Tütüneker'den ilk açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Tütüneker, "Çaykur Rizespor ligde daha iyi yerlere gelecek ve üst sıralara çıkacak kadro kalitesine sahip" dedi.



Tütüneker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da görev yapacak olmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.



Gaziantespor karşısında kazanılan 5-1'lik galibiyetin camia açısından önemli olduğunu ifade eden Tütüneker, "Süper Lig'de 15 maç sonra çok önemli bir galibiyet elde edildi. Gaziantepspor gibi güçlü bir takım karşısında iyi mücadele ve çok iyi bir sonuç vardı. Takımın böyle bir galibiyete ihtiyacı bulunuyordu. Moral açısından çok değerli bir galibiyet" diye kaydetti.



Yarından itibaren Rize'ye gelerek yeşil-mavili takımın başarısı için çalışacağını kaydeden Tütüneker, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor PTT 1. Lig'den bu yana tanıdığım bir takım. Rakip olarak çok karşılaştık ve geçen sezon Çaykur Rizespor ile benim görev yaptığım Torku Konyaspor, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Tanıdığım, bildiğim takımda görev yapacak olmam da benim için avantaj. Takım çok kapasiteli bir ekip ve tecrübeli oyunculardan kurulu. Çaykur Rizespor ligde daha iyi yerlere gelecek ve üst sıralara çıkacak kadro kalitesine sahip. Amacımız sahada daha agresif bir ekip oluşturmak." Tütüneker, Gaziantespor maçında teknik sorumlu olarak görev alan Mehmet Ali Karaca'yı futbolculuk ve görev yaptığı maçlardan tanıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mehmet Ali Karaca, çok değerli ve bilgi birikimi olan bir insan. 2011-2012 sezonunda PTT 1. Lig'de Kasımpaşa'da görev yaparken Çaykur Rizespor'un başında Mehmet Ali Karaca vardı. Karşılıklı rakip olarak da görev yaptık. İnşallah birlikte çok iyi işler yapacağız. Tecrübesi, bilgisi ile Çaykur Rizespor'u daha iyi yerlere taşıyacağız. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum."