Tütüneker'in aklı 3 puanda

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Torku Konyaspor maçı her şey olmamakla beraber, alacağımız 3 puan bizi rahatlatacak ama lig bitmeyecek" dedi.

Tütüneker, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligde son hafta oynadıkları Kayserispor maçında aldıkları galibiyet ile takımda morallerinin yükseldiğini belirtti. Ligde alt sıralardan kurtulmanın kolay olmadığını ifade eden Tütüneker, "Alt sıralarda iyi oynamak yetmiyor. Maç kazanmak gerekiyor. Kayserispor maçını kazanarak psikolojik olarak da puan olarak da bir basamak üste çıktık" diye konuştu.

Torku Konyaspor'un ligde kalma yarışında önemli rakiplerden biri olduğunu kaydeden Tütüneker, "Torku Konyaspor maçı her şey olmamakla beraber, alacağımız 3 puan bizi rahatlatacak ama lig bitmeyecek. Ligde 40 puan bizi tam rahatlatacak. Mutlaka bu puana ulaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

İç saha maçlarında Galatasaray, Beşiktaş ve Eskişehirspor ile berabere kaldıklarını, Kardemir Karabükspor'a karşı beklenmedik bir yenilgi aldıklarını vurgulayan Tütüneker, şöyle devam etti: "İç sahada hiçbir maçımız kolay değildi. Oynayacağımız maçlar da kolay değil. Çünkü sürekli kazanmak zorundayız. Bu nedenle rahat maça çıkamıyoruz. Seyirciden ricam iç sahada 90 dakika takımlarını desteklesinler. Taraftardan gelen uğultu futbolcularımızı etkiler. Morali verecek taraftarımızdır. Desteğe ihtiyacımız var. İyi bir yoldayız. Konum olarak da moral olarak da iyiyiz. İçeride 3 maçımız var. İkisini kazanırsak, 1 puan dışarıdan alırsak 7 puanın bize yeteceğini düşünüyoruz. İç sahada bir galibiyete ihtiyacımız var. Torku Konyaspor maçında bunu başarırsak işler çok daha rahat olacak."

Tütüneker, Torku Konyaspor'da önemli oyuncular bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Djalma, Gekas ve Hleb önemli oyuncular. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hasan Kabze'nin olmaması az da olsa avantaj gibi görünüyor. Rakibe tedbir alırken biz de kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Her takımın böyle önemli oyuncuları vardır. Bunun yanında kendi mantığımızı öne çıkarmak lazım. Benim için üçüncü bölge hayati ama bunu burada yapamıyoruz. Tehlikeli bir oyun olduğu için sezon başı yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde az daha önde oynamaya çalışacağız."