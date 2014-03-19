Tütüneker'in aklı 40 puanda

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Hedefimizi 40 puan üzerine koyduk. En az 4 galibiyet, 2 beraberlik, aklım fikrim kırklarda" dedi.

Tütüneker, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, her maçın çok önemli ve final niteliğinde olduğunu belirterek, "Eskişehir maçına sadece galibiyet için çıkacağız. Galip gelirsek 29 puana ve iyi yere ulaşırız. Kaybetmek berabere kalmakla da her şey bitmez. Ligde iki maç çok şey değiştiriyor. Eskişehirspor iyi takım. Mücadelemizi doksan dakikaya yayarak analizlerimizi tam yaparak bu maça çıkacağız" diye konuştu.

Takımında sakatların çok fazla olduğunu ifade eden Tütüneker, şunları kaydetti: "Eren Albayrak, Görkem Görk, Lualua, Abdi ve Engin çok önemli isimler. Ümit Korkmaz aramıza yeni katıldı. Kanatlarda Deniz ve Tevfik ile oynuyoruz. Kendi yerlerinde daha başarılı olabilirler. Kıvanç Eskişehirspor maçında cezalı. Kim varsa onlarla oynayacağız. Engin, bugün düz koşulara başlayacak. Futbolcu 3-4 hafta oynamayınca fiziksel olarak düşüyor. Lualua 30 dakikada maalesef sakatlandı. Futbolcuları korumak zorundayız. Geri dönüşleri nasıl olacak onları bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde sakatlara bakacağız. Görkem de sakat ama en erken Görkem dönecek gibi görünüyor. Sakatlar konusunda sıkıntılarımız var ama moralleri bozmak istemiyoruz. Bahane üretmeye zamanımız yok. Kim varsa onlarla oynayacağız. Herkes kaliteli oyuncu. Kim olursa olsun en iyisini yapacaktır."

Son haftalarda alt sıralardaki takımların iyi gitmediğini kaydeden Tütüneker, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz de bir çıkış içerisindeyiz. Her zaman iyi oynayan kazanmıyor. Ligde kalmak için 6 takım yarışıyor. Gençlerbirliği rahat değil. Bu lig daha bitmedi. Bursaspor 34 puanda, durumları kendi içinde tartışılıyor. Alt sıralardaki takımların çok olması daha iyi. Hedefimizi 40 puan üzerine koyduk. En az dört galibiyet, 2 beraberlik, aklım fikrim kırklarda. Bizim fikstürümüz rakiplere göre biraz daha avantajlı. Bizim verdiğimiz zorlu mücadeleyi rakipler şimdi vermeye başlayacak."