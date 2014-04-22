Tütüneker'li Rizespor durdurulamıyor

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Çaykur Rizespor’da 15 şubat tarihi dönüm noktası oldu. Karadeniz ekibi bu tarihte Rıza Çalımbay’ın istifasıyla boşalan teknik direktörlüğe Torku Konyaspor’dan ayrılan Uğur Tütüneker’i getirdi.

Uğur Tütüneker’in göreve geldiğinde 21 puanlı Çaykur Rizespor futbolseverlerin çoğu küme düşmüş gözüyle bakıyordu. 51 yaşındaki teknik adam yeşil mavili takımdaki ilk maçında Bursaspor’a deplasmanda 2-0 yenilerek şanssız bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor daha sonra sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşil mavili ekip kümede kalma yolundaki rakibi Medical Park Antalyaspor’u 2-1 yenerek çok kritik bir 3 puan kazandı. Bu galibiyetle moral bulan atmaca daha sonra sahasında oynadığı Beşiktaş ve Eskişehirspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi 1 hafta sonra ligin iç sahadaki en başarılı takımlarından Akhisar Belediyespor’u deplasmanda 3-2 ile geçti. Çaykur Rizespor’un iyi gidişi sahasında aldığı Karabükspor yenilgisini ile sekteye uğradı. Karadeniz ekibi bu yenilgiyi deplasmanda Kayserispor’u 2-0 yenerek çabuk unutturdu.

Atmaca, son olarak sezonun ilk yarısında Torku Konyaspor’u sahasında 3-1’le geçti. Böylece Uğur Tütüneker Çaykur Rizespor’un başında çıktığı 9 maçta topladığı 15 puanla ikinci yarının en başarılı teknik adamlarından oldu.

Uğur Tütüneker görev yaptığı 9 haftalık periyotta Karadeniz ekibini Fenerbahçe,Gençlerbirliği ve Trabzonspor’un ardından en çok puan toplayan dördüncü takım yaptı. Deneyimli teknik adamın bu başarısının ardından Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan önümüzdeki sezon da Uğur Tütüneker ile çalışmak istediklerini açıkladı.