Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1
25.11.2020 - 15:43 |

Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 3. Lig temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor'u 5-1 yenen TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor, adını 5. tura yazdırdı.

Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1
ABONE OL

Stat: Sultanbeyli Gölet Futbol

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Harun Pekyürek, Ozan Bekar

Tuzlaspor: Metin Erol (Dk. 37 Angeler), Yasin Güreler, Tarık Tekdal (Dk. 60 Segbefia), Aosman, Arif Morkaya, Vedat Bora, Samet Asatekin, Sarr (Dk. 68 Zubanovic), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Ahmet Yazar (Dk. 68 Berk Can Sevgi), Mahmut Bulut

Sultanbeyli Belediyespor: Ahmet Çolak, İskender Can (Dk. 46 Salih Gevençli), Uğurcan Arslantürk, İlke Nelik (Dk. 46 Mustafa Minnet), Yunus Ensari, Kadir Samet Eser (Dk. 46 Burak Ağaoğlu), Taner Yıldız, Yusuf Ocak, Yusuf Oyit (Dk. 70 Bünyamin Küçükosman), Okan Demir (Dk. 62 Muhammet Enes Erdem), Serhat Yeşilördek

Goller: Dk. 24 Sarr, Dk. 40 Aosman (Penaltıdan), Dk. 45 Vedat Bora, Dk. 48 Ahmet Yazar, Dk. 60 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), Dk. 73 Serhat Yeşilördek (Sultanbeyli Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Sarr, Dk. 88 Ber Can Sevgi (Tuzlaspor), Dk. 16 Yusuf Ocak, Dk. 39 İlke Nelik (Sultanbeyli Belediyespor)

Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

 

Caroline Weir'ın Manchester United'a attığı harika gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
    Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
  2. Hakan Keleş: Süper Lig'e çıkacağız
    Hakan Keleş: Süper Lig'e çıkacağız
  3. 3 ismin Kovid-19 testi negatife döndü
    3 ismin Kovid-19 testi negatife döndü
  4. Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi
    Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi
  5. Kupada Darıca sürprizi: 0-1
    Kupada Darıca sürprizi: 0-1



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 1-2

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'ın testi negatife döndü

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'ın testi negatife döndü

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-0

Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

Tuzlaspor: 5 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet