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17.02.2021 - 11:59 | | İSTANBUL (AA) -

Tuzlaspor'da hakem isyanı

Tuzlaspor Kulübü Başkanı Recep Doğrul, "Haksızlıklarla karşı karşıya geldiğimiz zaman isyan ediyoruz" dedi.

Tuzlaspor'da hakem isyanı
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TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynadıkları Bursaspor maçının hakemi Yasin Kol hakkında şike iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan Tuzlaspor Kulübünün başkan Recep Doğrul, haksızlık karşısında isyan ettiklerini söyledi.

Başkan Doğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir takımın hakkının yenmemesini istediklerini belirterek, "Herkes eşit şartlarda savaşıyor burada. Herkes paralar harcıyor. Bir emek, bir alın teri var. Bu hakların böyle yenmemesi gerekiyor. Tesisimiz yok, stadımız yok. İmkanlarımız çok kısıtlı ama buna rağmen bu ligde kendi öz sermayemizle transferler yaptık ve bazı imkanlar oluşturuyoruz. Bu haksızlıklarla karşı karşıya geldiğimiz zaman isyan ediyoruz." diye konuştu.

Bursaspor maçında yaşananları da anlatan Recep Doğrul, şunları kaydetti: "Pozisyon apaçık ortada. Kesinlikle ofsayt yok. Yan hakem topun kaleye girmesinden sonra gol olduğunu düşünerek orta sahaya doğru ilerledi. Daha sonra orta hakem tarafından kulağına bir şeyler söylendi ve hemen geri dönüp bayrağını kaldırdı. Orta hakem zaten yan hakem bayrağını kaldırmadan golü iptal etti. Görüntülerde de anlaşıldığı gibi bariz gol. Neden böyle bir karar verdiğini anlamış değiliz. Bu kararın amacı nedir. Bunu öğrenmek istiyoruz. Saha içinde gördüğümüzün dışında kulağımıza gelen herhangi bir şey yok. Bu işin takipçisi olacağız. Bu ligde biz de mücadele ediyoruz. Sadece bizim için değil bu ligde mücadele eden bütün takımlar için doğru kararlar verilmesini istiyoruz."

Tuzlasporda hakem isyanı

 

 

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