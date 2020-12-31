TVF BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ: Bu sene pek Ã§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±ya imza attÄ±k

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonu (TVF) BaÅŸkanÄ± Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, 2020 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rk voleybolu adÄ±na Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

ÃœstÃ¼ndaÄŸ, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda, 2020'nin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle zorlu geÃ§tiÄŸine iÅŸaret etti.Â

Voleybolda elde edilen baÅŸarÄ±lara dikkati Ã§eken ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "Bu yÄ±l pandemi sÃ¼reci ne kadar zorlu geÃ§miÅŸ olsa da TÃ¼rk voleybolu adÄ±na sevindirici pek Ã§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±ya imza attÄ±k. TÃ¼m paydaÅŸlarÄ± ile voleybol ailesi, bu yÄ±l elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±larla bir kez daha Ã¼lkemizin en baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±m sporu olmaya devam etti." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

ÃœstÃ¼ndaÄŸ, A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 7-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nÄ±n Apeldoorn kentinde dÃ¼zenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ± Avrupa KÄ±ta Elemeleri'nde tarihi bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Elemelerden ÅŸampiyon olarak Ã§Ä±kan 'Filenin SultanlarÄ±', 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2. kez bu baÅŸarÄ±yÄ± tekrarladÄ± ve Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde etti. 19 YaÅŸ AltÄ± KÄ±z Milli TakÄ±mÄ±'mÄ±z, 22-30 AÄŸustos 2020 tarihlerinde HÄ±rvatistan ve Bosna Hersek'in ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nÄ± birincilikle tamamlayarak bizleri gururlandÄ±rdÄ±. GenÃ§ sultanlarÄ±mÄ±zÄ±n elde ettiÄŸi ÅŸampiyonluÄŸun 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±'na denk gelmesi bizlerin ayrÄ±ca gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kabarttÄ±. 17 YaÅŸ AltÄ± KÄ±z Milli TakÄ±mÄ±'mÄ±z, KaradaÄŸ'Ä±n ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Ã¼lkemize gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±rma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. BaÅŸarÄ±da emeÄŸi geÃ§en sporcularÄ±mÄ±zÄ± ve teknik ekiplerimizi tekrar kutluyorum."Â

Ä°stanbul'da kamp yapan A Milli Erkek Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da dÃ¼zenlenecek 2021 CEV Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde mÃ¼cadele edeceÄŸine deÄŸinen ÃœstÃ¼ndaÄŸ, "Ãœmit ediyorum ki 'Filenin Efeleri' olarak istediÄŸimiz sonucu alacak ve 2021 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenecek Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± elde edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Â Mehmet Akif ÃœstÃ¼ndaÄŸ, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya saÄŸlÄ±k, barÄ±ÅŸ ve huzur getirmesini temenni ederek, "UluslararasÄ± arenada tÃ¼m kulÃ¼p temsilcilerimiz ve milli takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±na yenilerini ekleyerek Ã§Ä±tayÄ± daha da yÃ¼kseÄŸe Ã§Ä±karacaklarÄ±ndan hiÃ§ kuÅŸkumuz yok. BaÅŸarÄ±larla ve saÄŸlÄ±kla dolu bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± diliyorum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.