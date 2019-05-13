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13.05.2019 - 08:35 |

Tyler Boyd Süper Lig'e damga vurdu...

Ankaragücü'nün Ocak'ta Vitoria Guimares'ten kiraladığı Tyler Boyd, 5 gol, 4 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Tyler Boyd Süper Lig'e damga vurdu...
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Skorer - Spor Toto Süper Lig'de Tyler Boyd fırtınası esiyor... Dün Medipol Başakşehir'i de boş geçmeyen Ankaragücü'nün Yeni Zelandalı forveti, gol sayısını 5'e yükseltti.

Ocak ayında Vitoria Guimares'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen Boyd'un ayrıca 4 de asisti bulunuyor. İstikrarlı performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki futbolcu sol kanatta da görev yapabiliyor.

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