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11.06.2020 - 13:04 |

Tyson Fury - Anthony Joshua boks maçı ne zaman? Ağır sikletin devleri karşı karşıya!

Ağır sikletin iki dev ismi Tyson Fury - Anthony Joshua mücadelesinde büyük aşama kaydedildi. Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn'ün Sky Sports News'e verdiği demeçte ikili arasındaki mücadele için büyük ilerlemeye kaydediyoruz. Hala anlaşılacak çok şey var mekan ve tarih araştırması yapıyoruz Tyson Fury - Anthony Joshua mücadelenin mali konuları hakkında hemen hemen aynı fikirde olduklarını dile getirdi. Peki Tyson Fury - Anthony Joshua maçı ne zaman?

Tyson Fury - Anthony Joshua boks maçı ne zaman? Ağır sikletin devleri karşı karşıya!
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Ağır sikletin iki önemli ismi Tyson Fury - Anthony Joshua tarihin en büyük müsabakasını gerçekleştirmek için anlaşmak üzere! Sky Sports News'e açıklamalarda bulunan Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı tarih ve mekan baktıklarını dile getirirken aynı zamanda anlaşma sağlanacak daha çok konu olduğunu ve iki efsane ismin mücadelenin mali konuları konusunda anlaşmaya büyük ölçüde vardıklarını duyurdu. Bu açıklamaların ardından boks severler Tyson Fury - Anthony Joshua maçı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı.

Tyson Fury - Anthony Joshua maçı ne zaman?

Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve mekan ve tarih bakıldığı açıklamasında bulunurken mücadelenin  tarihinin Tyson Fury - Anthony Joshua tarafından ilerleyen günlerde açıklanması beklendiği duyuruldu.

 

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