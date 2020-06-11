Tyson Fury - Anthony Joshua boks maçı ne zaman? Ağır sikletin devleri karşı karşıya!

Ağır sikletin iki önemli ismi Tyson Fury - Anthony Joshua tarihin en büyük müsabakasını gerçekleştirmek için anlaşmak üzere! Sky Sports News'e açıklamalarda bulunan Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı tarih ve mekan baktıklarını dile getirirken aynı zamanda anlaşma sağlanacak daha çok konu olduğunu ve iki efsane ismin mücadelenin mali konuları konusunda anlaşmaya büyük ölçüde vardıklarını duyurdu. Bu açıklamaların ardından boks severler Tyson Fury - Anthony Joshua maçı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı.

Tyson Fury - Anthony Joshua maçı ne zaman?

Anthony Joshua'nın menajeri Eddie Hearn tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ve mekan ve tarih bakıldığı açıklamasında bulunurken mücadelenin tarihinin Tyson Fury - Anthony Joshua tarafından ilerleyen günlerde açıklanması beklendiği duyuruldu.