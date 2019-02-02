Tzavellas’a yeni sözleşme teklifi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ev sahibi ekibin, takımın Yunan savunma oyuncusu Georgios Tzavellas’a yeni sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı.

‘İyi bir teklif, oyuncu kalacak’

Yunan basınında yer alan haberlere, kulüple kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu, bu dönemde yollarını ayıracak gibi görünüyordu. Ancak Alanyaspor’un futbolcuya iyi bir teklif yaptığı, dolayısıyla koşulların değiştiği, Yunan futbolcunun takımında kalmaya ve kariyerini turuncu-yeşilli formayla sürdürmeye yakın olduğu belirtildi.

Galatasaray maçında talihsizlik yaşamıştı

Alanyaspor’un üst üste iyi sonuçlar almasının, gelen teklifte önemli rol oynadığına dikkat çekildi. Süper Lig’de bu sezon 18 maçta forma giyen Tzavellas’ın da bu başarıda payı olduğu vurgulandı. Türkiye’deki kariyerinin en talihsiz anlarından birini geçen sezonki Galatasaray maçında kendi kalesine gol atarak yaşayan Tzavellas, sarı-kırmızılıların karşısına çıkacağı maç öncesinde kendisine yapılan teklifle moral buldu.