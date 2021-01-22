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22.01.2021 - 16:33 |

Tzavellas ve DG Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas ile Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Tzavellas ve DG Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi
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TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS TZAVELLAS’ın 21.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 21.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tzavellas ve DG Sivasspor, PFDKya sevk edildi

 

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