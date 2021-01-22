Tzavellas ve DG Sivasspor, PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS TZAVELLAS’ın 21.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 22.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 21.01.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





