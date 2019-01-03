Tzavellas: Yunan hocalar daha iyi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Alanyaspor’un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas, futbola verilen arada ülkesinde açıklamalar yaptı. Gazzetta.gr’ye bir röportaj veren deneyimli oyuncu, Türkiye’deki futbol hayatı ve geleceğine yönelik açıklamalar yaptı.

‘Bu bence bir utanç’

Ülkesi ile futbol hayatını sürdürdüğü yer arasında karşılaştırmalar yaparak samimi itiraflarda bulunan Tzavellas “Yunan hocalarla çalışmak isterim. Yunan teknik adamlar, son yıllarda Türkiye’de çalıştığım

Türk hocalardan kesinlikle daha iyiler. Türk teknik direktörler büyük paralar kazanıyorlar. Bizim kendi teknik adamlarımızı uluslar arası kariyer yapacak şekilde geliştiremiyor olmamız bence bir utanç” dedi.

Çalışmak istediği hocaları saydı

Birlikte çalışmak istediği Yunan hocaları da sıralayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu “Donis (Panathinaikos teknik direktörü), Traianos Dellas (Panetolikos) ve Nikopolidis ile çalışmayı isterdim” diye konuştu. VAR sistemini faydalı bulduğunu da söyleyerek “Futbol artık değişiyor. Ben kişisel olarak

faydasını gördüm. Çünkü bu yıl sadece iki sarı kartım var o kadar” dedi.

Ayrılığı da açıkladı

Alanyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yunan futbolcu, bu sürenin bitiminde takımdan ayrılacağını da açıkladı ve “Türkiye’de iyi bir futbol ortamı ve hoş stadyumlar var. Burası futbolunuza konsantre olabileceğiniz bir yer. Ancak gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum. Kulübü, kontratımı yenileme görüşmeleri yapmayacağım konusunda bilgilendirdim. Ancak Yunanistan’a dönmek ilk tercihim değil. Çünkü geri döndüğümde problemler yeniden başlayacak” şeklinde konuştu.