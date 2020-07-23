23.07.2020 - 20:22 |
Udinese - Juventus (CANLI)
Serie A'nın 35. haftasında 80 puanla ligin zirvesinde yer alan Cristiano Ronaldo'lu Juventus, 36 puanla 16. Sırada yer alan Udinese'ye konuk oluyor. Juventus kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Serie A'nın 35. haftasında lider Juventus ile 16. sırada bulunan Udinese ile karşı karşıya geliyor. Juventus maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik müsabka saat 20.30'da başladı.
İLK 11'LER
Udinese 11'i: Musso, Becao, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar, Okaka, Nestorovski
Juventus 11'i: Szczesny, de Ligt, Rugani, Sandro, Danilo, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Ronaldo, Dybala
Cristiano Ronaldo'nun Juventus Forması İle En İyi Anları