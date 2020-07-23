Udinese - Juventus (CANLI)

Serie A'nın 35. haftasında lider Juventus ile 16. sırada bulunan Udinese ile karşı karşıya geliyor. Juventus maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik müsabka saat 20.30'da başladı.

İLK 11'LER

Udinese 11'i: Musso, Becao, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar, Okaka, Nestorovski

Juventus 11'i: Szczesny, de Ligt, Rugani, Sandro, Danilo, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Ronaldo, Dybala

Cristiano Ronaldo'nun Juventus Forması İle En İyi Anları