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31.10.2020 - 14:04 |

UEFA Asbaşkanı Michele Uva istifa etti

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, asbaşkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ederek Avrupa futbolunun patronlarıyla yollarını ayırdı.

UEFA Asbaşkanı Michele Uva istifa etti
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UEFA’da uzun yıllar görev yapan Michele Uva görevinden istifa etti. UEFA’da 2017’den bu yana Aleksander Ceferin’in yardımcısı olan ve Asbaşkan olarak görevini yürüten 56 yaşındaki futbol yöneticisi, diğer profesyonel fırsatları değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.

'Başka fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorum'

ANSA-İtalyan Haber Ajansı’na yaptığı açıklama ile görevi bıraktığını duyuran, istifasını sunduğunu dile getiren Uva “Asbaşkanlıktan ve UEFA yönetim kurulundan istifa ettim. Diğer profesyonel fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorum. Ceferin’e teşekkür ederim kendisi gerçek bir lider. Ayrıca yönetim kurulunda birlikte çalıştığım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Roma, genel direktör yapmak istiyor

Corriere dello Sport’un haberine göre Roma Kulübü, İtalyan futbol yöneticisini göreve getirmeyi planlıyor. Ülkesinde daha önce bazı kulüplerde ve organizasyonlarda görev alan Michele Uva, Parma, Lazio, İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya Olimpiyat Komitesi’nde çalışmıştı. Güçlü uluslararası ilişkileri ve önemli bağlantıları olan Uva’ya Roma’nın genel direktör olarak görev vermek istediği belirtiliyor.

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UEFA Asbaşkanı Michele Uva istifa etti

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