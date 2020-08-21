UEFA Avrupa Ligi final: Sevilla İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu maça yürek dayanmaz... İki dev UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya geliyor. Sevilla 6. kez kupayı evine götürürmek isterken İnter ise 4. kez kupayı müzesine götürmenin planı içerisinde... Futbol tutkunları bir an evvel mücadelenin başlamasını isterken Sevilla İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sıklıkla yöneltiliyor.

SEVİLLA İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turnuva tarihinde 5 kezle en fazla kupayı kaldıran Sevilla ile daha önce 3 defa zirveye çıkan Inter’in mücadelesi bu akşam TSİ 22.00’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den şifreli ve beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Karılaşma Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da oynanacak.

İspanya’dan Sevilla ile İtalya’dan Inter şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Daha önce 5 kez bu turnuvada mutlu sona ulaşan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda. Ayrıca son 15 yıllık süreçte de 6. kez finale çıkma heyecanı yaşayacaklar. Son 6 yılda ise 4. final olacak. İtalya’nın Inter ekibi de daha önce bu kupada 3 kez şampiyonluğu elde etti.

İLK KEZ BU DUYGUYU TADACAKLAR

Sevilla’da teknik direktör 53 yaşındaki Julen Lopetegui, kulüp kariyerinde ilk kupasını kaldırmak istiyor. Juventus ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan 51 yaşındaki teknik adam Antonio Conte de Inter’in başında ilk kupasına kavuşmayı hedefliyor. İki teknik direktörün de kariyerinde Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gibi bir Avrupa kupası bulunmuyor.

Inter’in golcüsü Romelu Lukaku bu sezon turnuvada 6 gol kaydetti ve krallıkta birinci sırada. Ayrıca Belçikalı forvet, sezon genelinde 33 resmi gol atarak, Brezilyalı Ronaldo’nun Inter’de bir sezonda attığı 34 gol rekoruna ulaşmayı amaçlıyor.

Sevilla’nın kaptanları Jesus Navas ve Ever Banega daha önce bu kulüpte 2’şer kez UEFA Avrupa Ligi’ni kaldırdı. Eğer bu akşam da şampiyonluğu alırlarsa kupa tarihinin en fazla şampiyonluk gören isimleri olacak.