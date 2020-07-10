UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir'in rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final, ve yarı final kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Korona virüs salgını nedeniyle son 16 turu ilk maçlarında bazı eşleşmelerde ilk maçlar oynanmış bazı eşleşmelerde salgın nedeniyle ertelenmişti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı sahasında konuk eden temsilcimiz Başakşehir sahasında rakibini 1-0'lık skorla geçmişti. Yapılan açıklamada rövanş müsabakalarının 5-6 Ağustos tarihleri arasında oynanacağı duyurulmuştu. Peki Başakşehir'in muhtemel rakipleri kim olacak?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde 14:00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS ekranından naklen izlenebilecek

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ertelenen maçların oynanacağı yerler belirlendi

Medipol Başakşehir, Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını 5-6 Ağustos'ta Danimarka'da oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu.

Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı. Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.

Organizasyonda ilk maçları oynanamayan Inter - Getafe ve Sevilla - Roma eşleşmelerinde tur atlayacak takım, taraflar arasında oynanacak tek maçın ardından belli olacak.

Diğer eşleşmelerin ilk maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir 1-0 Kopenhag

Frankfurt 0-3 Basel

LASK Linz 0-5 Manchester United

Wolfsburg 1-2 Shakhtar Donetsk

Glasgow Rangers 1-3 Bayer Leverkusen

Olympiakos 1-1 Wolverhampton