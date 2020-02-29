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29.02.2020 - 00:19 |

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt tur atladÄ±!

KÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Eintracht Frankfurt, Salzburg ile 2-2 berabere kalarak son 16 turunda Basel'in rakibi oldu.Â

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt tur atladÄ±!

KÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Eintracht Frankfurt, Salzburg ile 2-2 berabere kalarak son 16 turunda Basel'in rakibi oldu.Â 

Avusturya'da dÃ¼n yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle bugÃ¼ne ertelenen son 32 turunun son maÃ§Ä±nda, Avusturya ekibi Salzburg, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.Â 

Salzburg StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma, 2-2 beraberlikle sonuÃ§landÄ±. Ev sahibi ekibin gollerini, 10. dakikada Andreas Ulmer ve 72. dakikada Jerome Onguene atarken, konuk ekipte ise 30 ve 83. dakikalarda Silva aÄŸlarÄ± sarstÄ±.Â 

Evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä± 4-1 kazandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tur atlayan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda Ä°sviÃ§re'nin Basel takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

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