UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt tur atladÄ±!

KÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ± nedeniyle ertelenen UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda Eintracht Frankfurt, Salzburg ile 2-2 berabere kalarak son 16 turunda Basel'in rakibi oldu.Â

Avusturya'da dÃ¼n yaÅŸanan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle bugÃ¼ne ertelenen son 32 turunun son maÃ§Ä±nda, Avusturya ekibi Salzburg, Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.Â

Salzburg StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma, 2-2 beraberlikle sonuÃ§landÄ±. Ev sahibi ekibin gollerini, 10. dakikada Andreas Ulmer ve 72. dakikada Jerome Onguene atarken, konuk ekipte ise 30 ve 83. dakikalarda Silva aÄŸlarÄ± sarstÄ±.Â

Evinde oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§Ä± 4-1 kazandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tur atlayan Eintracht Frankfurt, son 16 turunda Ä°sviÃ§re'nin Basel takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

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