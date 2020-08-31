UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları bugün çekiliyor. Galatasaray'ın da rakibi bu kurada belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak ve İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS’tan ve UEFA’nın resmi internet sitesinden naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor.

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