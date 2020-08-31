MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
31.08.2020 - 09:55 |

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları gerçekleşecek. Temsilcimizin Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları bugün çekiliyor. Galatasaray'ın da rakibi bu kurada belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak ve İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN SPORTS’tan ve UEFA’nın resmi internet sitesinden naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor.

UEFA Avrupa Liginde eşleşmeler belli oluyor İşte Galatasarayın muhtemel rakipleri...

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

 

 

Skorer Mutfak | 31 Ağustos 2020
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda 100 tekerlekli sandalye dağıtıldı
    Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda 100 tekerlekli sandalye dağıtıldı
  2. NBA play-off'larında Clippers yarı finalde
    NBA play-off'larında Clippers yarı finalde
  3. Şenol Güneş: Ferdi Kadıoğlu kararını henüz netleştirmedi
    Şenol Güneş: Ferdi Kadıoğlu kararını henüz netleştirmedi
  4. Transfer haberleri | Beşiktaş'a Davide Santon transferinden kötü haber
    Transfer haberleri | Beşiktaş'a Davide Santon transferinden kötü haber
  5. Son dakika | A Milli Takım'da Mert Çetin kadrodan çıkarıldı
    Son dakika | A Milli Takım'da Mert Çetin kadrodan çıkarıldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MKE Ankaragücü, 110. yılını kutluyor

MKE Ankaragücü, 110. yılını kutluyor

TFF olağan genel kurulu yarın toplanacak

TFF olağan genel kurulu yarın toplanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Dion McGhee, Beşiktaş'ı takibe aldı!

Dion McGhee, Beşiktaş'ı takibe aldı!

Sıradaki Haber