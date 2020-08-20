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20.08.2020 - 11:44 | | İSTANBUL (AA) -

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın finalde mücadele edecek Sevilla ve Inter, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Turnuvanın en başarılı takımı Sevilla, çıktığı 5 finalden de galip ayrılırken, Inter 4 finalden üçünü kazandı

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UEFA Avrupa Ligi kupası, yarın oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Finalde İspanya'nın Sevilla ve İtalya'nın Inter takımları, yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Sevilla'da hafif sakatlığı bulunan Lucas Ocampos'un mücadelede forma giyip giymeyeceğine İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui karar verecek. Inter'de ise sakatlıkları bulunan Matias Vecino ve Alexis Sanchez'in oynaması beklenmiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez kaldıran Sevilla, turnuvayı en fazla kazanan takım oldu.

Oynadığı bütün Avrupa ligi finallerinden galip ayrılma başarısı gösteren İspanyol ekip, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu Apoel, Karabağ ve Dudelange'in önünde lider tamamlayan Sevilla, son 32 turunda Cluj, son 16 turunda Roma, çeyrek finalde Wolverhampton ve yarı finalde Manchester United'ı eledi.

Inter 4. kupanın peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez finale çıkan Inter'in 3 kupası bulunuyor. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, 1997'de kupayı Schalke 04'e kaptırmıştı.

Inter'in yanı sıra Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid'de kazandıkları 3 kupayla Sevilla'nın ardında 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekip, Sevilla'yı mağlup etmesi halinde 4 kupayla diğer rakiplerini de geride bırakmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Barcelona ve Borussia Dortmund'un ardından grubu 3. sırada tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Milano ekibi, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk'i eleyip finale ulaştı.

Sevilla ve Inter, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Aynı ülke takımlarına karşı maçları

Sevilla, Avrupa'da 14. kez İtalyan ekiplerine karşı mücadele edecek.

İspanyol ekip, önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi. Inter ise İspanyol takımlarına karşı 44. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa'da İspanyollara 18 kez kaybeden Inter, 14 galibiyet alırken 11 maç berabere bitti.

Inter son 7 maçta 1 gol yedi

Karşılaşmalara 3-5-2 taktiğiyle çıkan İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin öğrencileri, son 7 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Oynadığı son 11 maçta mağlup olmayan Inter'in forvet oyuncusu Romelu Lukaku, bu sezon oynadığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında da gol attı.

Sevilla 20 maçtır yenilmiyor

Tüm kulvarlarda 20 maçta bileği bükülemeyen Sevilla, oynadığı son dokuz maçın sekizinde kazandı. Avrupa Ligi finallerini hiç kaybetmeyen İspanyol ekip, bu sezon Avrupa Ligi'nde 11 maçta sadece 1 kez kaybetti.

UEFA Avrupa Liginde şampiyon belli oluyor

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