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02.10.2020 - 13:12 |

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor'un rakibi belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakibi belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcimiz Sivasspor'un rakibi belli oluyor.

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un elenmesinin ardından gruplara kalmayı daha önceden garantileyen geçen sezonun dördüncüsü Sivasspor, kura çekimine 4. torbadan giriş yapacak.

Torbalar nasıl oluştu?

1. Torba: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscow, Sporting Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic.

2. Torba: Dinamo Zagreb, Sparta Prag, Slavia Prag, Ludogorets, Young Boys, Red Star, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liege, Granada.

3. Torba: Real Sociedad, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK , Maccabi Tel-Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Be'er Sheva, LASK Linz, CFR Cluj.

4. Torba: Zorya Luhansk, Nice, Lille, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznan, SİVASSPOR, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia

Gruplar nasıl belirlenecek?

48 takımın 4'erli olacak şekilde 12 gruba ayrılacağı kura çekiminde aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.

Grup maçlarının ardından tekrar kura çekimi yapılarak eşleştirmeler yapılacak finale kadar eleme usulüyle maçlar oynanacak.

Maçlar ne zaman oynanacak?

1. Hafta: 22 Ekim
2. Hafta: 29 Ekim
3. Hafta: 5 Kasım
4. Hafta: 26 Kasım
5. Hafta: 3 Aralık
6. Hafta: 10 Aralık

UEFA Avrupa Liginde Sivassporun rakibi belli oluyor

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