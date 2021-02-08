UEFA Avrupa Ligi'ndeki Molde-Hoffenheim maçı İspanya'da yapılacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde'nin Hoffenheim'ı ağırlayacağı karşılaşmanın, Norveç ile Almanya arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Vila Real kentindeki Ceramica Stadı'nda oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 18 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.