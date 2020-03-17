MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEuro 2020 Haberleri UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi
17.03.2020 - 17:40 | | İSTANBUL,(DHA)

UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 1 yıl ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi

Ceferin, erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin 2021 yılına ertelenmesiyle ilgili olarak Ceferin, "Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs, yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi. Şu an için EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi. EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi. Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların, hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu 55 ülkenin tamamının da desteğiyle bu kararı aldık" dedi.

UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020yi ertelemek tek seçeneğimizdi

Başakşehirli Ponck'tan ilginç hareketler...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merih Demiral'dan 'EURO 2021' paylaşımı

Merih Demiral'dan 'EURO 2021' paylaşımı

Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı

Nihat Özdemir'in basın toplantısı öncesinde 1 metre kuralı

PFDK'dan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'a ceza

PFDK'dan Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'a ceza

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat oldu

Sıradaki Haber