UEFA BaÅŸkanÄ± Ceferin: "PlanÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar bitirmek"

Ceferin, UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin geleceÄŸi hakkÄ±nda Portekiz'in Record gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "PlanÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar bitirmek. Bunun iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilemezsiniz ama iÅŸler (koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±) sakinleÅŸiyor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa'da liglerin yÃ¼zde 80'inin yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren UEFA BaÅŸkanÄ±, "Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmamasÄ± gerektiÄŸini anlamÄ±yorum." yorumunu yaptÄ±.