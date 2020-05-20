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20.05.2020 - 20:16 | | ANKARA (AA) -Â

UEFA BaÅŸkanÄ± Ceferin: "PlanÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar bitirmek"

UEFA BaÅŸkanÄ± Alexander Ceferin, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarÄ±nÄ± aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar tamamlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

UEFA BaÅŸkanÄ± Ceferin: "PlanÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar bitirmek"
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Ceferin, UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin geleceÄŸi hakkÄ±nda Portekiz'in Record gazetesine aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "PlanÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar bitirmek. Bunun iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ne olacaÄŸÄ±nÄ± bilemezsiniz ama iÅŸler (koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±) sakinleÅŸiyor gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa'da liglerin yÃ¼zde 80'inin yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren UEFA BaÅŸkanÄ±, "Åžampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmamasÄ± gerektiÄŸini anlamÄ±yorum." yorumunu yaptÄ±.

UEFA BaÅŸkanÄ± Ceferin: PlanÄ±mÄ±z aÄŸustos ayÄ± sonuna kadar bitirmek

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