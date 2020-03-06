UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 açıklaması: Koronavirüs ciddi bir mesele

Çin'de başlayan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) EURO 2020'yi de tehdit ediyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uluslar Ligi kura çekiminde koronavirüs tehdidi ile ilgili bir araştırma grubu kurduklarını belirten Ceferin, turnuva öncesi ciddi endişelerinin olduğunu vurguladı.

Ceferin yaptığı açıklamada, "Açıkçası bu ciddi bir mesele, ve şu anda bizim için en önemli mesele. Ben bu konuda iyimserim. Bence Avrupa Şampiyonası başlamadan önce bu hastalık kontrol altına alınacak. Şehir sayısını azaltmak bizim gündemimizde yok çünkü daha öncesinden yaptığımız rezervasyonlarımız ve randevularımız var. Bunları iptal etmek bizim için sorun olur." ifadelerini kullandı.