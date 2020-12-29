UEFA Başkanı Ceferin'den İstanbul için seyirci sinyali

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futboldan daha çok koronavirüsün öne çıktığı 2020 yılını, güncel konuları ve 2021’de İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini anlattı. Ortak bir açıklama yapan Başkan Ceferin, İstanbul’daki finali seyircili olarak düşündüklerini belirtti.

İşte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in açıklamalarının satırbaşları:

-Koronavirüs başladığından beri futboldan daha çok virüsü konuşuyoruz. Nerdeyse 30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler yaptık ve halen daha yapıyoruz. Şu anda futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.

-Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

-Şampiyonlar Ligi’nde mevcut format, en az 2024’e kadar sürecek. 2024’ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.

‘Perez’in rüyası’

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi konusunda Real Madrid Başkanı Florentino Perez’i öne çıkardı. Ceferin, “Avrupa Süper Ligi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in son 30 yıldır rüyası. Barcelona’nın iki başkan adayı da bu fikirle ilgili konuştu. Bayern Münih, Juventus ve İngiliz kulüpleri ise buna karşı. Bu bir fikir ancak futbolda kendilerinden başka kimseyi düşünmeyenlerin fikri. Futbolun yarınını değil, bugünü düşünenlerin fikri” dedi.