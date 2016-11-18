UEFA, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç için soruşturma başlattı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maça, futbolcuların gelincik sembolü bulunan pazubandıyla çıkmasından dolayı iki ülke milli takımı hakkında soruşturma açıldı.



Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İngiltere, İskoçya'yı 3-0 mağlup etmişti.



Birleşik Krallık'ta her yıl 11 Kasım'da savaşlarda ölen ve yaralanan askerler anılıyor. Britanya halkı, kasım ayı boyunca yakasına anma gününün simgesi olan gelincik broşları takıyor. FIFA, maçlarda siyasi, dini ve reklam içeren mesajların ya da simgelerin futbolcuların üzerinde bulunmasına izin vermiyor.