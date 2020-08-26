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26.08.2020 - 02:26 |

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg adını finale yazdırdı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı 1-0 yenen Wolfsburg finale yükseldi. 

Turnuvanın yarı finalinde, kupada daha önce 2 kez şampiyonluğa uzanan Almanya ekibi Wolfsburg ile 2019'da finale kalan İspanya'nın Barcelona ekibi karşı karşıya geldi. 

İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wolfsburg, 58. dakikada Fridolina Rolfö'nün golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi. 

Wolfsburg'un finaldeki rakibi, yarın Fransız takımları Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Liginde ilk finalist Wolfsburg

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