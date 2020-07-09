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09.07.2020 - 21:32 |

UEFA kararını açıkladı! Başakşehir...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları için karar belli oldu. Karşılaşmalar ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak.  Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak.

UEFA kararını açıkladı! Başakşehir...
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında ertelenen rövanş karşılaşmaları ev sahibi kulüplerin kendi sahasında oynanacak. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi son 16 turlarında 2. ayakları ertelenen karşılaşmaların ev sahibi kulüplerin sahasında oynanacağı duyuruldu. 

Bu kararla, İstanbul'da oynanan ilk maçta Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 5 ya da 6 Ağustos'ta Danimarka'da rövanş maçına çıkacak. 

UEFA kararını açıkladı Başakşehir...

İlk maçları oynanmadan ertelenen Inter-Getafe ve Sevilla-Roma müsabakalarının ise tek ayaklı eleme yöntemiyle Almanya'da gerçekleştirileceği aktarıldı. 

Açıklamada, kalan bütün karşılaşmaların seyircisiz olacağı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı belirtildi.

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