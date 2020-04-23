UEFA: Ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirin

Onur Dinçer / Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

55 üye ülke ile iki gün önce görüşen UEFA, bugün video konferansla yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, kulüplere yapılacak ödemeler konusunda alınan karar paylaşıldı. 55 ülkeden 676 kulübe, 70 milyon euroluk ödeme yapılacağı belirtildi.

Avrupa Şampiyonası elemelerinin play-off maçlarının tamamlanmasıyla gerçekleştirilmesi planlanan bu ödemelerin, corona virüs nedeniyle erkene alındığı ve şimdiden yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

-Avrupa Futbol Şampiyonası play-offlarında yer almayan 39 takıma oyuncu gönderen kulüpler için 50 milyon euro

-Avrupa Futbol Şampiyonası play-offlarında yer alan 16 takıma oyuncu gönderen kulüplere 17.7 milyon ve sonrasında 2.7 milyon euro

En az 200 milyon euroluk ödeme

UEFA, EURO 2020'ye oyuncu gönderecek kulüpler içinse 130 milyon euro dağıtacak. Böylelikle UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında geçtiğimiz yıl yapılan anlaşma çerçevesinde en az 200 milyon euroluk bir bedelin dağıtılması anlaşması gerçekleştirilmiş olacak.

Bu ödemelerin Avrupa'daki bir çok kulübe, içinden geçtiğimiz kritik zamanda bir nefes alma imkanı vereceğinin belirtildiği açıklamada, 676 kulübün, 3200 euro'dan 630 bin euro'ya kadar değişen oranlarda, Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Uluslar Ligi'ne katkıları düzeyinde ödemeden pay alacakları aktarıldı.

3 Ağustos son tarih

UEFA'da liglerin ne zaman biteceğiyle ilgili de görüşmeler yapıldı. Şu anda askıya alınan liglerin haziran ayında başlayıp 3 Ağustos'a kadar bitmesi istendi.

Haziran ayında başlayamayacak durumda olan ülkeler play-off sistemi önerildi. Liglerini tamamlayamayacak ülkelerin kulüplerinin gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım yöntemleri de netleşti. Wild Card gibi bir davet uygulaması ya da UEFA sıralamasına göre değil tamamen puan durumundaki son yerine göre karar verileceği belirtildi.

Belçika ve İskoçya'nın sunumu hakkında UEFA'dan açıklama:

"Belçika ve İskoçya'dan futbol otoritelerinin yaptıkları sunumların bir sonucu olarak, ortaya çıkan sorunlar komitemiz tarafından tanınmış, 2020-21 Avrupa kupalarına katılım için uygunluk kriterleri hakkında kılavuzlar onaylanmıştır. Kılavuz, UEFA kulüp müsabakalarına katılımının her zaman sportif başarı temelinde gerçekleşmesi ilkesini yansıtmaktadır. Bu yüzden UEFA, ülke federasyonlarını, liglerini oynatmak adına tüm seçenekleri keşfetmeye ve bunun doğal sonucu olarak bu yolla Avrupa kupalarına katılmaya davet eder. Tabii bu arada futbolcu, seyirci ve futbolla ilişkili kişilerin sağlıkları birinci öncelik olarak tutulmalıdır."

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