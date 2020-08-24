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24.08.2020 - 23:59 | | AA

UEFA, PriÅŸtine ve Slovan Bratislava'yÄ± hükmen maÄŸlup ilan etti!

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi PriÅŸtine, takÄ±mlarÄ±nda yaÅŸanan koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle hÃ¼kmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.Â

UEFA, PriÅŸtine ve Slovan Bratislava'yÄ± hükmen maÄŸlup ilan etti!
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TakÄ±mlarÄ±nda yaÅŸanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi PriÅŸtine, iptal edilen eleme maÃ§larÄ±nÄ± hÃ¼kmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.Â 

UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2020-21 sezonu Åžampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi Ã¶n eleme turunda ise PriÅŸtine takÄ±mÄ±nda maÃ§ Ã¶ncesi yapÄ±lan testlerde yaÅŸanan Kovid-19 vakalarÄ± nedeniyle takÄ±mlarÄ±n rakipleriyle iptal edilen karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n 3-0 aleyhlerine sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± ve turnuvadan elendiÄŸi belirtildi.Â 

Slovakya ekibini eleyen Faroe AdalarÄ±'ndan KÄ° Klaksvik, Åžampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ä°sviÃ§re'nin Young Boys takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak. PriÅŸtine'yi eleyen CebelitarÄ±k ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda LÃ¼ksemburg'un Union Titus Petange takÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele edecek.

UEFA, PriÅŸtine ve Slovan BratislavayÄ± hÃ¼kmen maÄŸlup ilan etti

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