UEFA, PriÅŸtine ve Slovan Bratislava'yÄ± hükmen maÄŸlup ilan etti!
UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi PriÅŸtine, takÄ±mlarÄ±nda yaÅŸanan koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle hÃ¼kmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.Â
TakÄ±mlarÄ±nda yaÅŸanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi PriÅŸtine, iptal edilen eleme maÃ§larÄ±nÄ± hÃ¼kmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.Â
UEFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2020-21 sezonu Åžampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi Ã¶n eleme turunda ise PriÅŸtine takÄ±mÄ±nda maÃ§ Ã¶ncesi yapÄ±lan testlerde yaÅŸanan Kovid-19 vakalarÄ± nedeniyle takÄ±mlarÄ±n rakipleriyle iptal edilen karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ±n 3-0 aleyhlerine sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± ve turnuvadan elendiÄŸi belirtildi.Â
Slovakya ekibini eleyen Faroe AdalarÄ±'ndan KÄ° Klaksvik, Åžampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ä°sviÃ§re'nin Young Boys takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak. PriÅŸtine'yi eleyen CebelitarÄ±k ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda LÃ¼ksemburg'un Union Titus Petange takÄ±mÄ±yla mÃ¼cadele edecek.