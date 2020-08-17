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17.08.2020 - 14:41 | | ANKARA (AA)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak yarı final maçlarıyla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final heyecanı yaşanacak. Turnuvanın ilk yarı final maçında yarın Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Leipzig takımı karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise 19 Ağustos Çarşamba günü Alman kulübü Bayern Münih ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon mücadele edecek. Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ve 8'li final formatına geçilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde finalistler belli oluyor

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