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07.09.2020 - 20:41 |

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih  ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa fianlinin biletlerini satışa sundu.

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de  oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu. 

UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih  ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa'nın biletlerinin satışa  sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30  kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın  biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 avro arasında fiyata satılacak.

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

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